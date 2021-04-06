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    Samatta gol orucunu bozdu

    Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçta ağları sarsarak gol atamama serisini sona erdirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:00
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    Samatta gol orucunu bozdu

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı, ancak hücum performansıyla beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, gol orucunu Denizlispor önünde sonlandırdı, takımına 3 puanı kazandırdı..

    Samatta gol orucunu bozdu #1

    GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

    Ligde 23 maçta 4 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet, 10 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. 25 Ocak'ta yine Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde fileleri havalandıran Samatta, 64. dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu kafayla filelere gönderip Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve rakibin de direncini kırdı.

    Golle bulaşamadığı 11 haftanın 4’ünde ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki forvet, ligde gol sayısını 5'e çıkardı.

    Samatta gol orucunu bozdu #2

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