Samatta ilk golünü attı

4. haftada evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Mbwana Samatta ilk 11 çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de Samatta Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda golle tanıştı.

GOL KORNERDEN GELDİ

Dakikalar 25'i gösterirken kullanılan köşe vuruşunda sahneye çıkan Tanzanyalı, ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü attı.

BİR GOL DE KAFAYLA

Tanzanyalı forvet 68. dakikada bir gol daha kaydetti. Sosa'nın sağ taraftan açtığı ortaya vurduğu kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran Samatta, ilk kez ilk 11 çıktığı maçta 2. golünü attı.

Samatta geçtiğimiz hafta 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralanmıştı.