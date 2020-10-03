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    Samatta ilk golünü attı

    Samatta ilk golünü attı

    4. haftada evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Mbwana Samatta ilk 11 çıktığı ilk maçta golle tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 19:26
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    Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de Samatta Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda golle tanıştı.

    GOL KORNERDEN GELDİ

    Dakikalar 25'i gösterirken kullanılan köşe vuruşunda sahneye çıkan Tanzanyalı, ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü attı.

    Samatta ilk golünü attı #1

    BİR GOL DE KAFAYLA

    Tanzanyalı forvet 68. dakikada bir gol daha kaydetti. Sosa'nın sağ taraftan açtığı ortaya vurduğu kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran Samatta, ilk kez ilk 11 çıktığı maçta 2. golünü attı.

    Samatta geçtiğimiz hafta 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralanmıştı.

    Samatta ilk golünü attı #2

    Samatta ilk golünü attı #3

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