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    Samatta milli takımda sakatlandı

    Samatta milli takımda sakatlandı

    Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki santrforu Mbwana Samatta, Tanzanya'nın Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:16
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    Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

    DURUMU İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK

    27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak.

    Samatta milli takımda sakatlandı #1

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