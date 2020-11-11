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Samatta milli takımda sakatlandı
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki santrforu Mbwana Samatta, Tanzanya'nın Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi.
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 09:38
- Güncelleme : 11.11.2020 - 10:16
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
DURUMU İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK
27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak.