Samatta, Tanzanya'da 'Yerel Kahraman' olarak görülüyor

Albino hastalığı ve cilt kanseri sıkıntısıyla uğraşan insanlara yardımda bulunan Samatta, halkı sayesinde bu noktalara geldiğini, bu yüzden de kazandığı parayı onlarla paylaştığını söyledi.

'Samatta Foundation' adında bir vakıf kuran Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta, yardıma muhtaç insanlara el uzatmaya devam ediyor.

Albino hastalığı ve cilt kanseri sıkıntısıyla uğraşan insanlara maddi destek sağlayarak yola çıkan vakıf; ailesiz çocuklar, kız çocukları, imkanı olmayan aileler ve başarılı öğrenciler için de projeler hazırladı.

Siyahi ailelerin albino hastalığı nedeniyle bembeyaz ve sarı tenli çocuklarının toplumdan dışlanmaması için özel bir eğitim seferberliği başlatan 27 yaşındaki futbolcu, ayrıca bir burs havuzu ayarladı. Daha sonra cilt kanseriyle boğuşan çocuklar ve aileler için de tedavi imkanı sağlayan Samatta'nın vakfı, sık sık erzak ile para yardımları da yapıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE GIDA YARDIMINDA BULUNDU

Tanzanya devleti, bilhassa pandemi döneminde vakıf üzerinden imkanı olmayan ailelere temizlik ürünleri ve gıda yardımları sağladı. Bu sırada albino çocukların ve bireylerin maddi destek akışı da bozulmadı. Samatta Vakfı'nın yeni projesi ise pandemi sonrası günler için olacak.

TANZANYA'DA YEREL KAHRAMAN

Vakıf, çalışkan ve başarılı öğrenciler için Avrupa'nın iyi ülkelerinde burs ile eğitim imkanı sunmayı hedefleniyor. Tanzanya'da adeta bir yerel kahraman gibi görülen tecrübeli futbolcu, tüm tatil zamanlarında hemen ülkesinin yolunu tutup, sosyal sorumluluk projelerine dahil oluyor.

Golcü futbolcu, 'Samatta Foundation' adındaki Instagram sayfasından vakıf çalışmaları hakkında sık sık özel mesajlar paylaşıyor.

Samatta'nın bazı paylaşımları şu şekilde:

-Kazandıklarını paylaş. Kazandıklarını halkına geri ver çünkü Tanzanya sayesinde bu noktalara geldin.

-Herkes; eşit olmaya, iyi eğitim almaya ve tedavi görme hakkına sahip.

-Albinolar farklı insanlar değil, onlar da bizim gibi. Albinolar herkes gibi hedeflerine ulaşmalı, toplumun içinde yer almalı ve dışlanmamalı.

-Tüm hayatlara saygı duyalım.

-Çocuklar için eğitim. Her çocuk eşit eğitim almalı.

-Cilt kanserinden etkilenen kardeşlerimizi birlikte kurtaralım. Kendine inan ve kendine değer ver. Hangi işle ilgileniyorsan, güzellikle yap. Birlikte geleceğin köprülerini kuralım.



