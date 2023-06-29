Samatta'dan Fenerbahçe'ye dönüş paylaşımı Fenerbahçe'nin kiraladığı Ally Samatta, sarı-lacivertlilere dönüş yolunda uçakta dinlediği şarkıyı paylaştı. Şarkının sözlerinde, 'Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim' ifadeleri yer aldı.

Takımı gelecek sezonda teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Genk'e kiralanan ve yılı orada bitiren Ally Samatta, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli takımın bir türlü elinden çıkaramadığı Tanzanyalı futbolcunun dönüş yolunda uçaktan paylaştığı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. "Benden nefret ediyorlar" Samatta uçaktan dinlediği şarkıyı takipçileriyle paylaşırken, şarkının sözlerinde, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadelerinin yer aldığı görüldü. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşım sonrasında hücum oyuncusunun, sarı-lacivertli taraftarlara gönderme yaptığı yorumlandı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile toplam 19 maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.