Samatta'nın asistinde Frey gol attı

Fenerbahçe'nin eski santrforları Frey ve Samatta, Belçika'daki formlarıyla adlarından söz ettiriyor. Genk maçında 4. golde sahneye çıkan Frey'e asisti Samatta yaptı.

Belçika'nın önde gelen takımlarından ve Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Club Brugge'le olan liderlik yarışını sürdürüyor.

FREY KRALLIĞA KOŞUYOR

Antwerp, Genk'i 4-2 mağlup ederken 4. golde sahneye sarı-lacivertlilerin eski santrforları Frey ve Samatta çıktı.

Dakikala 69'u gösterirken oyuna 1 dakika önce giren Mbwana Samatta'nın pasında Michael Frey bu sezonki 9. maçında 10. golünü attı. İsviçreli futbolcu gol krallığında zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Samatta ise 4. maçında 1 gol 1 asistle performans sergilemiş oldu.

(Görüntü Tivibuspor'dan alınmıştır)

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDEKİ CAPS

Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan Fenomen Ronaldo'yu paylaştıkları gönderide "Fenerbahçe'den ayrılan forvetler" notunu düşerek durumu ti'ye aldı.