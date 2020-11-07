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    Samatta'nın gol suskunluğu devam ediyor

    Samatta'nın gol suskunluğu devam ediyor

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta, ilk 11 çıktığı ilk maçında attığı 2 golün ardından suskunluğa büründü.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 20:47
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 21:06
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    Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta gol yollarında etkisiz kalması sonucunda eleştirilmeye başladı.

    2 GOLDE KALDI

    Galatasaray maçında oyuna sonradan girmesinin ardından ilk 11 çıktığı Fatih Karagümrük maçında rakip fileleri 2 kez havalandıran golcü futbolcu ardından çıktığı 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

    Emre Belözoğlu'nun transfer sezonunda söylediği "30 gol atan forvet alacağız." sözleri üzerine heyecan yaratan Samatta'nın 2 golde kalması ise Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

    Samatta nın gol suskunluğu devam ediyor #1

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