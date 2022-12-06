Samet Akaydın, Fenerbahçe için izin istedi

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan istediği stoper Samet Akaydın'ın, kulübüyle görüşüp sarı-lacivertli ekibe gitmek için izin istediği öğrenildi.

Süper Lig'de 12 Ocak 2023'te başlayacak transfer sezonu öncesi takımlar planlamalarını yapmaya başladı.

Bu ekiplerden biri de Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe...

Samet, Fenerbahçe'yi istiyor

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a kancayı attı.

Fenerbahçe'nin listesinde olan Samet de kulübüyle görüşüp izin istedi.

"Transferim için kolaylık gösterin"

28 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe benim için bir fırsat. Transferim için kolaylık göstermenizi istiyorum." diyerek Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetimle paylaştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Samet için Adana ekibine 1.7 milyon euro önermişti.