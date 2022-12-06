Petrol
83.15
0.57%
Euro
19.5545
0.03%
Dolar
18.6329
-0.03%
Altın
1.059
0.11%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
321.850
-1.60%
BTXN Coin
5.35
-1.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Samet Akaydın, Fenerbahçe için izin istedi

    Samet Akaydın, Fenerbahçe için izin istedi

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan istediği stoper Samet Akaydın'ın, kulübüyle görüşüp sarı-lacivertli ekibe gitmek için izin istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 12 Ocak 2023'te başlayacak transfer sezonu öncesi takımlar planlamalarını yapmaya başladı.

    Bu ekiplerden biri de Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe...

    Samet, Fenerbahçe'yi istiyor

    Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a kancayı attı.

    Fenerbahçe'nin listesinde olan Samet de kulübüyle görüşüp izin istedi.

    Samet Akaydın, Fenerbahçe için izin istedi #1

    "Transferim için kolaylık gösterin"

    28 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe benim için bir fırsat. Transferim için kolaylık göstermenizi istiyorum." diyerek Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetimle paylaştı.

    Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Samet için Adana ekibine 1.7 milyon euro önermişti.

    Samet Akaydın, Fenerbahçe için izin istedi #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Selin Ciğerci'nin evine hırsız girdi
    Magazin

    Selin Ciğerci'nin evine hırsız girdi

    Görüş Bildir