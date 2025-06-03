Samet Akaydin: Fenerbahçe'de troll hesapların kurbanı oldum

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Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak bonservisiyle Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Milli oyuncu, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yaşadığı süreç hakkında açıklama yaptı.

"İYİ Kİ DE FENERBAHÇE'YE GİTMİŞİM"

Fenerbahçe'de oynadığı dönem hakkında konuşan Samet Akaydin, şunları dedi:

İnsanlar 'Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman mısın?' diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe'yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. İyi ki de Fenerbahçe'ye gitmişim, Fenerbahçe'de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum.

"TROLL HESAPLARININ KURBANI OLDUM"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sosyal medyanın kurbanı olduğu söyleyen Samet Akaydin, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten.

"19 MAYIS PAYLAŞIMI YAPTIĞIM İÇİN İLK 11'DEN ÇIKARTILDIM"

Panathinaikos ile 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle sorun yaşayan Samet Akaydin, şunları dedi: