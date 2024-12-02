Samet Akaydin: Görevden kaçacak halimiz yok

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samet Akaydin, "Galip geldik, mutluyuz. Maça 1-0 önde başladık. 90 dakika boyunca pozisyon vermedik aslında. Hafta içi yoğun bir maç oynadık, tempolu oynadık. Bu bahanelere sığınmak istemiyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz, en iyisini göstermeliyiz. Bazen böyle maçlar olacak ama galip gelmesini bilmeliyiz. Zamanla oyunu da oturtup daha iyi oyunlar oynayacağız" dedi.

"GÖREVDEN KAÇACAK HALİMİZ YOK"

Sol stoper oynamasıyla ilgili gelen soruya Samet, "Ben hayatımda bugün ilk defa sol stoper oynadım. Hocamız mecbur kalınca elimizden geleni yapacağız. Görevden kaçacak halimiz yok. Hocamız, 'Yapar mısın?' dedi. 'Yaparım' dedim. Allah'a şükür" sözleriyle konuşmasını noktaladı.