Samet Akaydin: İnşallah milli takımımızda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart'ta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Rizespor'un oyuncusu Samet Akaydin, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Samet Akaydin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki maç üst üste kazanmanın takımın moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Akaydin, şunları dedi:

Her maçı kazanmak için çalışıyoruz, Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak. Kazanmak için çıkacağız. Bunun için elimizden gelenin iyisini sahaya koymaya çalışacağız.

"İYİ BİR SONUÇLA AYRILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Akaydin, galibiyet serilerine devam etmek istediklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Güzel bir birlik ve beraberliğimiz var, gerçekten takımda uyum falan her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Ben Antalyaspor'dan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum.

"BEN BU YÖRENİN EVLADIYIM"

Rize'de yabancılık çekmediğini anlatan Akaydin, şöyle devam etti:

Ben bu yörenin evladıyım. Uzun bir süredir Karadeniz'de değildim ama burada doğdum, burada büyüdüm. Buraların insanlarının nasıl olduğunu biliyorum. İnatçı, pes etmeyen ve hırslı bir yapımız olduğunu her zaman biliyorum. Ben de öyleyim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışırım. Rizespor'da mutluyum. Ligin ikinci yarısında geldim. Şu anda buradaki hedefim Rizespor'u en iyi yerlere taşımak.

"HEDEFİMİZ BU DÖNEM RİZESPOR'U EN İYİ ŞEKİLDE HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK"

Rizespor'da bir yıl daha sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Akaydin, şu ifadeleri kullandı:

Onu şu an düşünmüyorum. Hedefimiz bu dönem Rizespor'u en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek. Ondan sonrasını tabii bakacağız. Süreç ne gösterecek, göreceğiz hep beraber.

"İNŞALLAH MİLLİ TAKIMIMIZDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Akaydin, A Milli Takım'da oynamaya devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti: