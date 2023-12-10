Samet Akaydin, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü
İHA

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mücadeleye 11’de başlayan Samet Akaydin, 21. dakikada Cenk Tosun’u ceza sahası içerisinde düşürerek penaltı yaptırdı.

Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Hakem Atilla Karaoğlan Samet’e sarı kart gösterdi. 29 yaşındaki defans, böylelikle ligde bu sezon 4. sarı kartını gördü.

Samet, gelecek hafta iç sahada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)