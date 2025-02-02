Samet Akaydin: Maç 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Samet Akaydin açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Akaydin, şunları dedi:

Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta Fenerbahçe'deydim. Maç eşit seviyede, 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk, buna eminim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak ben bugün kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Hayırlısı.