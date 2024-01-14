Samet Akaydin: Türk futbolcular, Fatih Terim'le çalışmayı çok ister Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydin, "Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum" dedi.

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Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.

Gerçekleşen bu transferin ardından ise deneyimli futbolcu, açıklamalarda bulundu.

"Buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük"

Yeşil-beyazlı kulübün televizyonuna konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Panathinaikos taraftar grubunun çok ateşli olduğunu biliyorum. Yunanistan'da çok büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum.

"Tek hedefimiz şampiyonluk"

Panathinaikos'un ilk Türk futbolcusu olan Samet Akaydin, şu şekilde konuştu:

Heyecanlıyım ve bu heyecanımın sahada performansımı artıracağını düşünüyorum. Bir an önce sahaya çıkıp performans vermek istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk.

"Mücadelemle ön plana çıkan bir futbolcuyum"

Milli futbolcu, kişisel hedefinin ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası​​​​​​​'na kadar en hazır form durumuna gelmek olduğunu söyledi.

Samet Akaydin, şu değerlendirmede bulundu: