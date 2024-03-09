Samet Akaydin, Yunanistan'ı seçme sebebini açıkladı

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Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Milli stoper, Yunan ekibine imza atma sebebini açıkladı.
EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydin, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" dedi.
"Milli takımda kendimi rahat hissediyorum"
Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki performansının kıyaslanmasına değinen Akaydin, "Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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