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    Samet Akaydın'dan hakeme: Bu iş böyle olmaz

    Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 22:29
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    Samet Akaydın'dan hakeme: Bu iş böyle olmaz

    Adana Demirsporlu Samet Akaydın, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı 90+2'de atan ve 90+5'teki golü ise Balotelli ofsayt pozisyonunda olduğu için iptal edilen Samet Akaydın, hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

    Samet Akaydın dan hakeme: Bu iş böyle olmaz #1

    "HAKEMLE DİYALOĞA GİREMİYORSUN"

    Samet Akaydın, "Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki." dedi.

    Adana Demirspor'un stoperi, "Son pozisyonu gol gördük. Hakem 'Mario Balotelli, kalecinin görüş açısını kapattı' dedi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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