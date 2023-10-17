Samet Akaydin'in gözü ilk 11'de! Son karar İsmail Kartal'da İsmail Kartal'ın takımda kalmasını sağladığı Samet Akaydin, milli maçlardaki performansıyla Fenerbahçe'den hocası İsmail Kartal'a da bir anlamda mesaj gönderdi.

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Hırvatistan ve Letonya maçlarında kusursuz futbolunu bir de asistle süsleyen 29 yaşındaki stoper Samet Akaydin, Fenerbahçe'de Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak

A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi ilk 11 açıklandığında herkesin isminin kadroda olmasına şaşırdığı Samet Akaydın, bu karşılaşmada çizgiden çıkardığı topla mücadelenin kahramanlarından biri olmuştu.

Letonya karşısında da başarılı performansını sürdürüp Cenk Tosun'un golünde çok şık bir asist yapan 29 yaşındaki stoper, oyunuyla Fenerbahçe'den hocası İsmail Kartal'a da bir anlamda mesaj gönderdi.

4 maçta sadece 90 dakika oynadı

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 4 maçta süre alabilen tecrübeli futbolcu, toplamda 90 dakika sahada kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ise Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Samet Akaydın'a güvenerek kritik maçlarda şans verdi.

İtalyan çalıştırıcıyı utandırmayan milli futbolcu, Fenerbahçe'de de forma giymek istiyor. Başarılı savunmacının etkili performansı, İsmail Kartal'ın yüzünü güldürürken, Kanarya'da bundan sonra Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak.