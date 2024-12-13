Samet Akaydin'in hataları ve eleştirilerin odağında! Aynı hatayı 5'inci kez yaptı

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Samet Akaydin’in hatalı geri pası büyük yankı uyandırdı.

Kaleci Livakovic’e gönderilen pasın kısa düşmesi sonucu Gorka Guruzeta topu kaptı ve Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon, tribünlerin tepkisine neden oldu.

HATALARIN TARİHÇESİ

Başakşehir Maçı (2023-24 Sezonu, 30. Hafta)

Jorge Jesus döneminde oynanan karşılaşmada Samet, pasın şiddetini ayarlayamayarak Aleksic'in gol atmasına sebep oldu. Bu hata sonrasında takım maçı kazansa da teknik direktör Jesus’un ve taraftarların tepkisini çekti.

Trabzonspor Maçı (Geçen Sezon, 11. Hafta)

Trabzonspor karşısında 47. dakikada kaptırdığı top Pepe’nin golüyle sonuçlandı. Bu hata, şampiyonluk yarışındaki iddiayı zayıflatırken, Samet oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Panathinaikos - AEK Maçı (Şampiyonluk Grubu, 7. Hafta)

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos’ta kiralık oynarken, geri pası kısa düşen Samet, AEK’nın golüne neden oldu. Bu hata, Yunan futbol kamuoyunda da tartışma yarattı.

Türkiye - Portekiz Maçı (EURO 2024 Elemeleri)

Milli forma altında yaptığı geri pas hatası, Türkiye’nin kendi kalesine gol atmasına yol açtı. Bu an, kariyerindeki en talihsiz hatalardan biri olarak kayıtlara geçti.

TEPKİLER VE GELECEK

Samet Akaydin, defansif olarak tecrübesine rağmen yaptığı hatalar nedeniyle sıkça eleştiri alıyor. Özellikle kritik maçlarda ortaya çıkan bu tür sorunlar:

Fenerbahçe taraftarlarını ikiye bölmüş durumda.

Bir kesim, oyuncunun moral desteğiyle toparlanabileceğini düşünüyor.

Diğer kesim ise savunma hattında daha güvenilir isimlere yönelinmesi gerektiğini savunuyor.

Teknik direktörler üzerindeki baskıyı artırıyor.