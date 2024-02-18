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Samet Akaydin'in hatası Panathinaikos'a golü yedirdi

Samet Akaydin'in hatası Panathinaikos'a golü yedirdi Panathinaikos'un Lamia ile 2-2 berabere kaldığı lig maçının ilk yarısında milli futbolcu Samet Akaydin'in yaptığı bireysel hata yeşil-beyazlı takımın gol yemesine neden oldu.