Samet Akaydin'in hatası Panathinaikos'a golü yedirdi

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile Leonidas Vokolos yönetimindeki Lamia karşı karşıya geldi.
Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan olmadı. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Fatih Terim'in ekibinden kritik puan kaybı
Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.
Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.
Samet'in hatası gole neden oldu
Bu müsabakaya ise devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'de kiralanan Samet Akaydin'in yaptığı bireysel hata damgasını vurdu.
Satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcunun ilk yarıda yaptığı bireysel hata gole sebebiyet verdi.
Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde Samet Akaydin'dan topu çalmayı başaran Sidcley'in pasının ardından ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Carlitos Lopez çalımlarla ilerleyerek sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top uzak köşeden ağlarla buluştu.
Panathinkos'ta 7 maça çıktı
Fenerbahçe forması giydiği dönemde de yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken 29 yaşındaki isim, Panathinaikos formasını 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 resmi maçta giydi.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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