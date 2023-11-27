Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın ardından akıllarda Samet Akaydin'in 54. dakikadaki pozisyonu kaldı. VAR incelemesinde devam kararı çıkan pozisyon için hakem eleştirmenleri penaltı yorumunda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.

Samet'in koluna çarptı, VAR devam dedi

Maçın 54. dakikasında hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'e çarparak kornere gitti.

Yan hakem, bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi. (Pozisyon öncesinde ofsayt yok, doğal konum olarak değerlendirildi)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"Penaltı oğlu penaltı"

Hakem yorumcuları da söz konusu pozisyonu yorumladı. Birçok spor yazarına göre pozisyon penaltı olmalıydı. İşte o yorumlardan bazıları...

Bülent Yıldırım

Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama VAR odası sınıfta kaldı.

Deniz Çoban

Kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. VAR burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı.

Bahattin Duran

Bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda Kardeşler pozisyonundan dolayı görememiş olabilir. VAR'da neden bu kadar beklendi? Bunu anlayamadım. Ne oldu acaba odada?

Ahmet Çakar

Kadıköy de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp, Fenerbahçe'ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı.

Erman Toroğlu

Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır! Maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra… Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum? Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Yazık, bunlar profesyonel futbolcular ekmek parası kazanıyorlar.

Abdülkerim Durmaz

Arda Kardeşler VAR'a gitseydi pozisyonu gördüğü an penaltıyı çalardı, pozisyon yüzde 100 penaltı.

Öte yandan Deniz Ateş Bitnel, Bülent Yıldırım, Bünyamin Gezer ve Fırat Aydınus gibi eski hakemler de pozisyonu penaltı olarak yorumladı.