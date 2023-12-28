Samet Aybaba: Futbolun patronu benim Beşiktaş'ın futbol koordinatörü Samet Aybaba, merak edilen sorulara yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Beşiktaş'ta yeni yönetim, hoca arayışlarını da sürdürüyor.

Futbol şubesinin başına getirilen Samet Aybaba da yaptığı açıklamalarda taraftara bilgi verdi.

Teknik direktör meselesinden, birçok merak edilen soruya kadar cevap veren Aybaba, sözlerine şöyle başladı:

Ortaya birtakım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin.

"Teknik direktör kolay değil"

Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor.

Transfer açıklaması

14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız.

"Aboubakar her yerde konuşuyor"

Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok.

Cenk Tosun ve Salih Uçan...

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz.

"Rıza ile sorunumuz yok"

Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur.

"Sergen Yalçın'la görüşmedik ama doğal aday"

Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz.

"Patron benim"

Öte yandan Samet Aybaba, "Bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Bütün futbol takımları, benim kontrolümde." diyerek teknik direktörün üstünde olduğunun altını çizdi.

Bu da taraftarların "Bu sözlerden sonra Sergen Yalçın olayı yattı" yorumunda bulunmasına neden oldu.