Samet Aybaba, oyuncularla yemekte bir araya geldi

İHA
Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da sahasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta bayram etkinlikleri devam ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbolcularla yemekte buluştu.
Yemek etkinliği düzenlendi
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında siyah-beyazlılarımıza verdiği yemekte; teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Aybaba, yemek sonrası düzenlenen törende Futbol A Takımımızla bayramlaştı.
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