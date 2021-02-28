Teknik direktör Samet Aybaba, Feda sezonu, Sergen Yalçın'ın imza töreni başta olmak üzere birçok konu hakkındaki görüşlerini Kırılma Anı programında dile getirdi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Samet Aybaba, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında önemli açıklamalarda bulundu.

"MENEMEN TAKIMLA OLAN BİRLİKTELİĞİN SİMGESİYDİ"

“Beşiktaş’ta bolluk yıllarının değil, ‘Feda’ döneminin antrenörü olmayı tercih ederim. Takımla menemen yemek birlikteliğin simgesiydi. Bizim eskiden gece sahanda yumurta yediğimizi herkes bilirdi. Birlikte hareket eden bir takımız, gece 2-3'de başka ne yenir yani? Ya çorba içilir, ya da menemen yenir. İnsanlar bunu başka yere çekmeye çalıştılar, bunların hiçbir şeyi yok demeye çektiler."

Samet Aybaba: Sergen Hoca'nın imza törenini kıskandım - İZLE



"İLK 10'A GİR HEYKELİNİ DİKERİZ DEDİLER"

"Bana deseler ki, 'Şenol Güneş döneminde mi Beşiktaş'ta antrenör olmak istersin yoksa feda dönemindeki Beşiktaş'ta m olmak istersiniz?', ben feda dönemini seçerim...O zaman hiçbir hoca o koltuğa talip olmadı.O sezon en yetkili isim, 'İlk 10'a gir heykelini dikeriz' dedi. 3. olduk, dikmediler tabi heykelimizi. 10. olmamız gerekiyormuş..."





"SERGEN YALÇIN'IN İMZA TÖRENİNİ KISKANDIM"

Sergen Yalçın'ın görkemli imza töreni hakkında da konuşan Samet Aybaba, "Sergen Yalçın'ın imza törenine önce mutlu oldum, tabii ki kıskandım. İçinden çıktığınız bir takımın başına geldiğinizde herkes öyle bir sahne görmek ister..." ifadelerini kullandı.