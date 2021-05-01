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    Samet Aybaba: Takımımla gurur duyuyorum

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Balıkesirspor maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 19:05
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    Samet Aybaba: Takımımla gurur duyuyorum

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. O maça iyi hazırlanacağız." dedi.

    "MAÇA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

    Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra oyuncularının karışık bir çizgiden hızlı bir çıkış yakaladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Takımdaşlık duygusu, kazanma hırsı, oyun içinde değişen tempolar, iyi savunma, dikine hücum yapmaları ve futbolun içinde ne varsa hepsini bir araya getirdikleri için onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok pozisona girdik, çok pozisyon kaçırdık. Böyle maçlar çok streslidir. Erken gol her şeyi çözer. Biz o golü ikinci yarı bulduk, bulduktan sonra oyun rahatladı. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. O maça iyi hazırlanacağız. Menemenspor da iyi bir takım, o maçı da kazanıp tur atmak istiyoruz."

    Samet Aybaba: Takımımla gurur duyuyorum #1

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