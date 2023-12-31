Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, Beşiktaşlı futbolculara yeni yıl hediyesi verdi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı.

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan ve takımın başına Fransız çalıştırıcı Bruno Genesio'yu getirmeye hazırlanan siyah-beyazlı takımda yeni yıl için teknik ekip ve futbolcular görüşme gerçekleştirdi.

Oyunculara hediyeler verildi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.

Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.