Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar gündemi değerlendirdi Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bu sezonun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy'un durumu hakkında konuştu. Aybaba ayrıca gelecek sezonki yabancı kuralı hakkında da açıklamalarda yaptı.

İHA

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Aybaba, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, genç futbolcu Semih Kılıçsoy’u yakından takip ettiğini söyledi.

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ise Semih’in altyapı konusunda bir rol model olduğunu ve 18 yaşındaki futbolcuyu olabildiğince ellerinde tutmak istediklerini belirtti.

"İşimiz çok, yolun başındayız"

Göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

İşimiz çok, yolun başındayız ama halledeceğiz. Birlikte olduktan ve biraz da tecrübe olduktan sonra bu işler olur. İstişare ediyoruz, geleceği planlıyoruz, çalışıyoruz. Kadroyu güçlendirmek birinci hedefimizdi. Altyapıya önem vermek öncelikli hedefimizdi. Çok kafa yorduk, ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Sadece sahaya odaklandığımız zaman dışında da çok şeyler çıkıyor. Hepsini halletmeye çalışıyoruz.

"Sistem, Türkiye’de çok yanlış işliyor"

Samet Aybaba, devre arası transfer döneminde hem yetenekli hem de lider özellikli oyuncuları kadrolarına kattıklarını dile getirdi. Siyah-beyazlı futbol adamı, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Hedefimiz Muçi, Al-Musrati gibi oyuncular almak. Sistem, Türkiye’de çok yanlış işliyor. 8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Bizim çok genç oyuncumuz var, onları geliştirecek oyuncular lazım. Transfer sezonu bitikten sonra da çalışmalara hemen başladık. Ben transfer bitikten sonra Avrupa’da maçlar izlemeye gittim. Hocayla da otuyoruz bu oyuncularla ilgili görüş alıyoruz.

Siyah-beyazlıların futbol takımları genel koordinatörü, Cenk Tosun ve Salih Uçan’la da önümüzdeki hafta sözleşme uzatmak için görüşmeye başlayacaklarını belirtti.

"Türk futbolunu bu rakamlarla yönetemeyiz"

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmaları gerektiğine de dikkat çeken Aybaba, şu şekilde konuştu:

Elimizde 17 yabancı var. Kaç kişi gidecek, kaç kişi kalacak bunlarla ilgili kafa yoruyoruz. Türk futbolunu bu rakamlarla yönetemeyiz. 12 yabancıya düştü, 17 yabancı var elimizde, ne yapacağız.

Tesisleşme ile ilgili büyük çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Samet Aybaba, tüm tesisleri yenileyeceklerini söyledi.

"İmkanlar daha iyi olsa alt yapıdaki oyuncular kendini daha yukarı çıkarır"

Samet Aybaba, Türkiye’de gerek stadyum gerekse de tesis sahalarının büyük çoğunluğunun iyileştirilmesi gerektiğini aktardı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Aybaba, şunları dedi:

Sahalarla ilgili federasyon cezai işlem uygulayacak ya da bütün sahaları yaptıracak, parayı kulüplerden kesecek. İsteyince yaptırıyorlar. İmkanlar daha iyi olsa alt yapıdaki oyuncular da kendini daha yukarı çıkarır. Semih Kılıçsoy çim sahadan değil, halı sahadan çıktı. Arkasından 6-7 oyuncu daha geliyor. Ama Beşiktaş alt yapısı şu an Fulya’da sentetik çimde çalışıyor. Bu imkanları düzelteceğiz.

"Semih Kılıçsoy’u koruyalım"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyareti esnasında 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy hakkında konuştuklarından da bahseden Aybaba, şu değerlendirmede bulundu:

Semih’i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok. Ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım. Onu biz donatıyoruz. İngilizce dersleri alıyor, styling bulduk, diksiyon dersi alıyor.

Samet Aybaba, ayrıca hakemlerin Semih Kılıçsoy gibi temaslı oyunu seven futbolcuların ikili mücadelelerine daha dikkat etmeleri gerektiğini savunarak, "Bizimki çok güçlü, yakalasın ezer geçer. Sadece biraz gelişecek" şeklinde konuştu.

"Kiralık oyuncuların kulüpleriyle görüşüyoruz"

Valentin Rosier, Jean Onana gibi kiralık giden futbolcuların kulüpleriyle sürekli temas halinde olduklarını da açıklayan Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

Rosier sakatlandı, 4 hafta olamayacak gibi. Onana fena değil. Gidenler iyi oynasın, konuşup anlaşalım istiyoruz.

"Rebic’in performansı çok düşük"

Ante Rebic’in forma şansı bulamamasına yönelik gelen bir soruyu Samet Aybaba, şöyle cevaplandırdı:

Rebic’in performansı çok düşük. Performansı etkileyen mental şeyler de vardır. Böyle bir oyuncunun performansının bu kadar düşük olmasında bir şeyler vardır ama bu hocanın işi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, son olarak da Beykoz’da bulunan arazinin geri alındığını ve artık kulübün malı olduğunu söyledi.

"Biz Türk’üz ama dünya takımı olacağız"

Semih Kılıçsoy’un kuvvetli bir futbolcu olduğundan söz eden Feyyaz Uçar ise, şunları dedi:

Son ana kadar ayakta duruyor ama onun karşısında kendini yere atan oyuncular var. İstanbulspor maçında ona sarı kart aldırtmak için yere atanlar oldu kendini. Semihle ilgili tek eksik sol ayak çalışmaları yapmalı.

"Semih'i mümkün olduğu kadar elimizde tutmak istiyoruz"

Siyah-beyazlı yönetici, altyapından yeni Semihler çıkarma hedefinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Semih'i mümkün olduğu kadar elimizde tutmak istiyoruz. Biz Türk'üz ama dünya takımı olacağız. Alt yapıdan birkaç Semih yetiştirip, oyuncu satarak alttan gelenlerin önünü açmak istiyoruz. Semih bizim rol modelimiz. Her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz. Alt yapıdaki bütün oyunculara ayrı bir eğitim başlattık. Hepsi özel dersler alacaklar. Her zaman başaramayabilirsiniz ama artık tek taraflı işlemeyecek. Sadece al al değil, satacağız da.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)