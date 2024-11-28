Samet Aybaba'dan ayrılık sitemi: Bizi dinlemediler

Görevine son verilmesiyle Beşiktaş camiasında deprem etkisine yol açan Samet Aybaba, suskunluğunu bozdu.

Sözcü'den Ercan Taner'in sorularını yanıtlayan Aybaba, kulüp içinde yaşanan süreçle ilgili oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Beni ve Feyyaz’ı (Uçar) hiçbir işe karıştırmadılar.” siteminde bulunan Kara Kartal’ın efsane ismi, şunları söyledi:

"PATLAMAK ÜZEREYDİM"

Beşiktaş'a hiçbir zaman küsmediğini belirten Aybaba şöyle konuştu:

Dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birli kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi. İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı. Patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş’a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz.