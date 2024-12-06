Samet Aybaba'dan çarpıcı sözler! Yalan bunların ağzında yuva yapmış

Haber Merkezi

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden geçtiğimiz hafta ayrılan Samet Aybaba yazılı bir açıklama yayınladı.

Aybaba, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un dün katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"AMACI BENİ PARACI GÖSTERMEK"

Aybaba, sözlerine şu şekilde başladı:

Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi. Yok hoca görmüş de rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek.

"BU KADAR YALANA CEVAP YETİŞTİRMEK, MÜMKÜN DEĞİL"

Samet Aybaba, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi.. Arkasından sosyal medya trolleri... Oooo Kaan bey belgeler ile konuştu. Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

"YALAN BUNLARIN AĞZINDA YUVA YAPMIŞ"

Düzenlediği basın toplantısındaki sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Aybaba, şunları dedi: