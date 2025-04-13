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Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 62 ve 76’ncı dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Milli futbolcu, Beşiktaş maçında attığı gollerle turuncu-lacivertli formayla gol sayısını 3'e çıkardı.

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YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan, Yusuf'un siyah-beyazlı takıma karşı 2 gol atmasının ardından eski Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın milli futbolcunun Adana Demirspor'da forma giyerken söylemiş olduğu sözler, sosyal medyada gündem oldu.

"BEŞİKTAŞ SAHAYI YÖNETİR"

Samet Aybaba, Yusuf Sarı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Beşiktaş kontratak oynamaz. Beşiktaş sahayı yönetir. Yusuf Sarı iyi bir oyuncu ama Beşiktaş'ın planlamasında kontratak diye bir oyun yoktur. Yusuf Sarı ile hiçbir görüşmem olmadı.

AYBABA'YA YANIT VERMİŞTİ

26 yaşındaki futbolcu da Aybaba'nın açıklamalarına karşın o dönem şu ifadeleri kullanmıştı: