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    Samet Güzel: Sorumlular hesap versin

    Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasına bir eleştiri de takımın eski tercümanı Samet Güzel'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 12:28
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    Samet Güzel: Sorumlular hesap versin

    Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasına tepki gösterdi.

    "SORUMLULAR HESAP VERSİN"

    Twitter'dan bir paylaşım yapan Samet Güzel; "Şu noktada artık 3'lü defans 5'li forvet konuşmanın anlamı kalmadı. 'Önce Fenerbahçe' diyorsak, sorumlular bi zahmet öne çıksın ve hesap versin." ifadelerini kullandı.

    Samet Güzel'in bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

    Samet Güzel: Sorumlular hesap versin #1

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