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Samet Güzel: Sorumlular hesap versin
Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasına bir eleştiri de takımın eski tercümanı Samet Güzel'den geldi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 12:25
- Güncelleme : 23.12.2021 - 12:28
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasına tepki gösterdi.
"SORUMLULAR HESAP VERSİN"
Twitter'dan bir paylaşım yapan Samet Güzel; "Şu noktada artık 3'lü defans 5'li forvet konuşmanın anlamı kalmadı. 'Önce Fenerbahçe' diyorsak, sorumlular bi zahmet öne çıksın ve hesap versin." ifadelerini kullandı.
Samet Güzel'in bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.