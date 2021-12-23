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Samet Güzel: Sorumlular hesap versin

Samet Güzel: Sorumlular hesap versin

Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasına bir eleştiri de takımın eski tercümanı Samet Güzel'den geldi.