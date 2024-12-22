Sami Uğurlu, Beşiktaş'a yine kaybetmedi

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a yine mağlup olmadı.

YİNE MAĞLUP OLMADI

Teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma karşı 5 kez rakip olan Uğurlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Tüm galibiyetlerini Kasımpaşa'nın başındayken alan Uğurlu, siyah-beyazlı ekibe karşı tek puan kaybını ise Alanyaspor'un kulübesindeyken yaşadı.