Sami Uğurlu: Çalıştığımız yerden gol yedik

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Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Galatasaray ilk yarısını geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A TABİİ Kİ ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYORDU"

Sami Uğurlu, sözlerine şöyle başladı:

Burada ligin puan durumuna bakınca da iki takım için de stresli bir maçtı. Biz de kazanmak için oynadık. Galatasaray'a tabii ki önlemler almak gerekiyordu. Biz savunmada üçlü başladık. İlk yarı itibarıyla istediğimizi yaptık. Kenarlardan topla gelip öndeki ikili ve merkez orta sahalarla sonuca gitmek istedik. Attığımız gol böyle geldi. Oyunun özellikle 3 bölgesinde de topun arkasına geçip, topun arkasında kalarak geçiş yapmayı planladık. İlk yarı bunu yaptık. İkinci yarı Galatasaray'ın daha agresif, tempolu başlayacağını biliyorduk.

"YUNUS'UN ETKİSİ HİSSEDİLDİ"

Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

Yunus'un oyuna girmesiyle, oyuncu profiliyle alakalı, gezerek oynuyor. Etkisi net hissedildi. Kazanmak için oynadık tabii ancak bu maçlarda öndeyken, ikinci yarı oyuna çıkınca skoru ne kadar tutabilirseniz sonraki dakikalarda moraliniz artıyor. Ertuğrul'un vurduğu top Aliti'ye çarpıp gol oldu. Oyunun temposu çok yükselmese de bireysel özellikleri olan oyuncular. Davinson ve Osimhen'in performansları... Kenardan gelecek toplara çok çalışmıştık. 'Size' olarak küçük kalıyoruz.

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEDİK"

Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Uğurlu, şunları dedi:

Çalıştığımız yerden gol yedik. Çok fazla mücadele ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi söyleyemem. Oyuncu özellikleri çok mümkün kılmıyor. Talihsiz bir gol yedik. Bireysel özelliklerden geri düştük. Geri dönmeye çalıştık. Önde oyuncu değişikliklerle, öne 4 oyuncu bıraktık. Bu denemelerde gol çıkartabilirdik. Üzerinize gidiyorsunuz, deneme yapıyorsunuz ama bazen top sizi sevmiyor. Çok pozisyona girdik anlamında söylemiyorum ama 1-0'ı tutabilseydik her geçen dakika lehimize işleyecekti. Bireysel özellikler ön plana çıkınca bazı sonuçlar oluyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profilleriyle alakalı olarak biz etkili oyunculara sahibiz. Oyuncu da değiştirdik. İyi mücadele ettik. Daha fazla üzerine koyarak galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz.

"10 TANE FİNAL MAÇI KALDI"

10 tane final maçlarının kaldığını belirten Sami Uğurlu, şu şekilde konuştu: