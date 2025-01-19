Sami Uğurlu: Oyun kötü gittiğinde kenardan gerekli desteği alamıyoruz

Süper Lig’in 20. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

"EYÜPSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Uğurlu, şu şekilde konuştu:

90 dakikaya baktığımızda bizim adımıza olumlu olarak değerlendirebileceğimiz pek bir şey göremiyoruz. Oyuna her anlamda iyi başlamak gerekiyor. Kadro derinliği açısından eksiğimiz var. Oyun kötü gittiğinde kenardan gerekli desteği alamıyoruz. Bunun sonucunda skor anlamında özellikle güçlü takımlara karşı zorlanıyoruz. Geride kalan 8 haftada da bunu gördük. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Kadromuza en az 4-5 tane transfer desteği yapmak istiyoruz. Olabildiğince kadroyu güçlendirip oyunumuzu da ilerletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça kadromuza en az 2-3 oyuncu ekleyerek çıkmak istiyoruz.