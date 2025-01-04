Sami Uğurlu: Oyuncularımı tebrik ediyorum

İHA

Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında evinde Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ROTASYONDA KULLANABİLECEĞİMİZ OYUNCU SAYIMIZ ÇOK FAZLA DEĞİLDİ"

Uğurlu, şu şekilde konuştu:

Maçın başından itibaren çok istediğimiz gibi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle önde baskıyı, 9-10 bölgesinde doğru bir şekilde yapmaya çalıştık. Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda da başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında özgüvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik. İkinci yarıda bulduğumuz ikinci gol sonrası, rakibin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte skorun 2-0’a gelmesi doğal olarak oyunun psikolojik anlamda seyrini biraz değiştirdi. Ancak maçın başından sonuna kadar verilen mücadeleden son derece memnunuz. Bu maç, tıpkı Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda, skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında yedek kulübesinde rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Oyuncuları ile ilgili düşüncelerini aktaran Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: