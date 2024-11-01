Sami Uğurlu'dan Beşiktaş sözleri: Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak maç, 2 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMİNİ, HEDEFLERİMİZİ BİLİYORUZ"

Uğurlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Son hafta aldığımız mağlubiyet sonrası böyle bir önemli maça, büyük maça hazırlanmak kolay değil. Beklenmedik bir sonuç. Daha yukarılara taşımaya çalıştığımız bir takım, daha yukarıda olması gerektiğini düşündüğümüz bir takım. Oynadığımız oyun, son 20 dakikaya kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Ama orada başlayan maç şansı, top şansı dediğimiz, daha sonra çok fazla kırıldığımız bir maç. Bir sonraki haftanın başlangıcı kolay olmuyor. Hem moral olarak biraz daha düşük başlayabilirsiniz. Ama Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz.

"KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MAÇ"

Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyleyen Uğurlu, şunları dedi:

Tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de son antrenmanımız var. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Her maç çok önemli ama bu geçişler çok önem kazanıyor kendi sahanızda kaybettikten sonra yukarıya doğru çıkmak için. Bunu telafi etmeniz gerekiyor. Beşiktaş maçı da olsa deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç.

"BEŞİKTAŞ, ÇOK İSTEYECEKTİR"

Sami Uğurlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Beşiktaş, çok isteyecektir. Telafi etmeye çalışacaklar. Tekrar yukarıyı yakalayıp, üst tarafta Galatasaray'a daha fazla yaklaşmak hedefleri. Onların da buradan kopmaması için en değerli maçlardan bir tanesi diyebilirim. Onlar adına ne kadar değerliyse bizim için de değerli. Daha önceki maçlarda çok iyi oynadık. Beşiktaş'tan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim diğer maçlarda da. Hem daha iyiydik hem de skoru aldığımızı söyleyebilirim. Maç şansı, kırılma anları olabiliyor. Beşiktaş'a şansımız tuttuğuyla ilgili ben ona çok bakmıyorum. Çok iyi oynadık, kazandık ancak çok daha iyi Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim.

"ETKİLİ OYUNCULARI VAR"

Deneyimli teknik adam, sözlerini ise şu şekilde tamamladı: