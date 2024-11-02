Sami Uğurlu'dan büyük başarı! Beşiktaş'ı art arda 4. kez yendi

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Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada siyah-beyazlılar, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise böylelikle bir ilki başardı.

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sami Uğurlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bireysel performansları öne çıkan oyuncular oldu ama takım olarak iyi oynadık. Keyifli bir maçtı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

"BİZ OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

Oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynuyoruz. Ligimizde çok futbol oynamayı tercih eden takım olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa, her maçta oynamak için sahaya çıkıyor. Bu oyunla da karşılığını alıyoruz. Ne zaman karşımızda oyunu soğutmaya çalışan, yere yatan bir takım olunca zorlanıyoruz. Biz buna devam edeceğiz. Biz oyunu oynamaya devam edeceğiz.

"BİZ LIVERPOOL, MANCHESTER CITY DEĞİLİZ"

Maçı değerlendiren Sami Uğurlu, şöyle konuştu:

Kasımpaşa üzerinden değerlendirmek lazım bu maçı. Evet Beşiktaş, çok saygı duyuyoruz, gerçekten büyük kulüpler ama ortada bir iş varsa bunu konuşmak gerekiyor. Bu maçı tamamen Beşiktaş üzerinden konuşmak hata yapılabilir. Burada ciddi bir iş var. Beşiktaş kötü oynadı, neden kötü oynadı? Biz Liverpool, Manchester City değiliz, bireysel oyuncularla çözemeyiz sürekli. Biz takım oyunuyla, plana uyunca başarılı olan bir takımız. 4 maçta 4 galibiyetimiz var burada. 4 galibiyet alan takımı bireysel olarak değerlendirmemek lazım. Beşiktaş konuşulmalı ama yapılan işin hakkı da verilmeli. Biz güzel işler yapıyoruz. Oyun olarak doğru işler yapıyoruz. Skora yansıtamadık ama lig uzun, geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Umarım istediğimiz seviyeye geleceğiz.

"CESUR OYNAMAYI SEVİYORUZ"

Deneyimli isim, son olarak şunları dedi: