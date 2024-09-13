Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı öncesinde "Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var, ciddi şekilde kadro derinliği var. Çok sayıda kaliteli oyuncuları var, kimin oynadığı çok önemli olmuyor. Bizim için zor geçecek. Ancak biz hazırız" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, Habertürk'e konuştu.

"DAHA İYİ BİR BAŞLANGIÇ BEKLİYORDUK"

Lige yaptıkları başlangıçtan memnun olmadıklarını dile getiren Uğurlu, sözlerine şöyle başladı:

Sezon başlangıcında daha iyi bir başlangıç bekliyorduk. Aldığımız puan daha fazla olabilirdi. İlk maçta son dakikalarda 2 gol yedik ve kaybettik. Adana Demirspor maçında 2-0 galipken son dakikada gol yedik. Bizim beklediğimiz puan bundan daha fazlasıydı. Çünkü geçen sezonu daha iyi bitirdik. 1-2 oyuncu dışında aynı kadroyu koruduk. Daha iyi bir başlangıç bekliyorduk. Rizespor maçında aldığımız 3 puan orayı biraz telafi etti. Zaman geçtikçe, haftalar ilerledikçe, zaten yaptığımız transferlerle birlikte çok daha iyi bir konuma gelebileceğimizi düşünüyoruz.

"OYUNCULAR ADINA DOĞAL BİR MOTİVASYON OLUYOR"

Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Sami Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

Fenerbahçe maçları, sadece Fenerbahçe özelinde değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, sadece içeride oynadığınızda değil, deplasmanda da oynadığınızda hiç fark etmiyor, ister istemez doğal bir motivasyon oluşuyor. Şöyle dememek lazım, 'Fenerbahçe maçı da aynı, Konyaspor maçı da bizim için aynı' böyle değil aslında. Oyuncular adına da doğal bir motivasyon oluyor. Bu da çok normal. Oyuncuların da kendi hedefleri var. Ortaya koymak istedikleri bir oyun var. En yüksek performansı aldığın maçlardan bir tanesi. Fenerbahçe de çok iyi bir takım, çok büyük bir kulüp. Zor bir maç olacak bizim adımıza. Ancak bizim istediğimiz sadece bizim için değil Fenerbahçe için de zor maç olması. Daha önceki senelerde bunu defalarca yaptık. Fenerbahçe deplasmanında geçen sene son dakikada yediğimiz gol, Galatasaray maçında son dakikalarda yediğimiz iki gol. Oralarda aldığımız galibiyetler. Kasımpaşa'nın büyük takımlarla oynadığı maçlar zorlu geçmiştir. Kasımpaşa çok da maç kazanmıştır. Bizim olduğumuz dönemde de bu çok fazla oldu.

"MOURINHO, DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİSİ"

Jose Mourinho hakkında da konuşan Uğurlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var, ciddi şekilde kadro derinliği var. Kimin oynadığına bakmıyorsun. Çok sayıda kaliteli oyuncuları var, kimin oynadığı çok önemli olmuyor. Bizim için zor geçecek. Ancak biz hazırız. Hem mental olarak hem fizik olarak hazırız. Bu maçları seviyoruz ve iyi de oynuyoruz. Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birisi. Fenerbahçe'ye ayrı bir hava kattı. Türk futboluna ayrı bir hava katacaktır. Kalitesini, ne kadar iyi bir hoca olduğunu tartışmaya gerek yok. Ancak biz tamamen Fenerbahçe'ye, sahaya odaklanıp ne çıkartabiliriz, 3 puan nasıl alabiliriz, ne kadar iyi oynayabiliriz, ne kadar iyi mücadele edebiliriz bunları planlıyoruz. Kağıt üstünde Fenerbahçe maçın favorisi olarak gözüküyor. Ancak bizim adımıza, kendi penceremizden baktığımızda, oynadığımız maçlarda Kasımpaşa her zaman favoridir bizim için. O öz güvenle çıkmaya çalışıyoruz her maça. Çok da faydasını gördük bunun. Gerçekten çok mücadele eden, isteyen, sahaya isteğini, coşkusunu, hırsını sahaya yansıtmaya çalışan oyuncu grubumuz var. Fenerbahçe maçında en iyisini sahaya koymak amacımız.