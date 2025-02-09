AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu maç sonrası açıklamalar yaptı.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki yarısını farklı değerlendirmek gerektiğini söyledi.

"İKİ TANE NET POZİSYON BULDUK AMA BUNLARDAN FAYDALANAMADIK"

İlk yarıda topa daha fazla sahip olan, oyunu yönlendiren bir Fenerbahçe'nin olduğunu anlatan Uğurlu, şunları dedi:

Edin Dzeko'nun göstermiş olduğu santral oyunu, Fenerbahçe adına biraz daha onları öne çekmeye yetti, diyebiliriz. Biz de geçiş oyunlarıyla iki tane net pozisyon bulduk ama bunlardan faydalanamadık.

"POZİSYONLARI MAALESEF DEĞERLENDİREMEDİK"

İkinci yarı Cordova ve Makouta değişikliğiyle oyunu biraz daha lehlerine çevirdiklerini dile getiren Uğurlu, bu değişikliklerle daha fazla üçüncü bölgede kalmaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf Özdemir ve Augusto ile etkili kullandıklarını anlatan Uğurlu, şu şekilde konuştu:

Orada da aslında içeriye merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama sonuçlandırmada çok etkili olamadık. Pozisyonları maalesef değerlendiremedik.

"BİREYSEL OLARAK ÇOK ETKİLİ OYUNCULAR"

Alanyaspor'un yüksek tempoda daha etkili olduğunu ifade eden Uğurlu, ancak oyun temposunun her iki takım adına oldukça düşük olduğunu kaydetti.

Böyle olunca da tamamen oyuncu kalitesinin devreye girdiğini belirten Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin hem oynattığı hem sonradan aldığı oyuncular, bireysel olarak çok etkili oyuncular. Bu da sonuca net bir şekilde etki etti.

"ALT TARAFTAN TAMAMEN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Uğurlu, son haftalarda yakaladıkları iyi seriyi Fenerbahçe maçında bitirdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

Eyüp, Başakşehir, Göztepe ve Fenerbahçe… Buradan çıkarabildiğimiz puanları çıkarmak istedik. Ligin altından kurtulmak ve bu maçlardan ekstra puan almak istiyorduk. Bu dört maçtan altı puan aldık. Bu bizim adımıza olumlu diyebiliriz, ancak bu maçı da kazanıp tamamen alt taraftan kurtulmak istiyorduk. Bizim için pozitif ve moral motivasyon olarak ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı. Önümüzdeki Hatayspor ve ardından Adana Demir maçlarında alacağımız galibiyetlerle, alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz.

"TEBRİK EDİYORUM"

Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayaklara sahip olduğuna da vurgu yapan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:

Fenerbahçe, oyun kalitesi olarak söyleyemeyiz ama oyuncu kalitesi gerçekten iyi. Pozisyona girmese de yarı pozisyondan gol çıkarabilen oyuncuları var. Bununla birlikte bu etkili oyuncuların sonuçlandırdığı iki pozisyonda galip geldiler. Tebrik ediyorum.

"TAKIMA ÇOK ŞEY KATACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Alanyaspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya ise Uğurlu, şöyle cevap verdi: