Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-1'lik skorla kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarını sert bir biçimde eleştirdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Kasımpaşa, 58. dakikada Porozo'nun kaydettiği golle öne geçerken yanıt 64. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın frikiğiyle geldi.

Fenerbahçe uzatma dakikalarında penaltı kazanırken topun başına geçen Batshuayi vuruşunda kaleciye takıldı ancak dönen topta ağları buldu ve takımına galibiyeti getirdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin tedirgin çıkacağını biliyorduk, çok güçlü bir orta sahamız var"

"Planlarınız ne doğrultuda doğru tuttu?" sorusuna cevap veren Sami Uğurlu, şunları dedi:

Cevabı çok net, bütün Türkiye biliyor. Fenerbahçe'nin tedirgin çıkacağını biliyorduk, çok güçlü bir orta sahamız var. Sadiku bizi 1 kişi fazla oynattı. Fenerbahçe'nin defans ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını biliyorduk. İlk yarının tamamında oyuna hakim olan bir Kasımpaşa vardı.

"Penaltı mıydı?"

Sami Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

2 tane duran toptan gol yedik. Bir tane serbest vuruş bir tane de penaltı... Penaltı mıydı? Hatırlamıyorum.

"Beraberliğe üzüleceğimiz yerden mağlup dönüyoruz"

Uğurlu, şu sözleri sarf etti:

Rakiplerimizin çok altındaki bütçelerle nasıl oynanması gerektiğini gösterdik ama izin verilmiyor! Konuşursam ceza alacağım. Beraberliğe üzüleceğimiz yerden mağlup dönüyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama bu kadar da aranmaz yani... Bu takımın bütçesi 5.5 milyon dolar, bu stadı taraftarı bize verin biz 5.5 milyona yakalarız bunu.

"Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor"

Sami Uğurlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Pozisyon öncesi frikik veriyorsun, Nuno'nun destek ayağına darbe var oynatıyorsun, önde izin vermiyorsun, 'Bir şey bulacaklar belli' dedik zaten biz. Maalesef izin vermediklerini söyleyebilirim. Üzerine gelmeye başlıyorlar bir şekilde. Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Böyle galibiyetler... Bilmiyorum galibiyet güzel tabii ama... İşin tadı çok fazla olmuyor bu şekilde.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Genel olarak oyun olarak istediğimi aldık diyebilirim. Takımımızın gücünü, oyun kurgusunu biliyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da istediğimiz gibi gidiyor. Son haftalarda arka arkaya kazandığımız maçlar herkesin takdirini toplayan Kasımpaşa takımı vardı. Bu bilinçle buraya geldik. Oyuncu gelişimi bizim için çok önemli. Genç oyuncuları kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa’nın da hedefi var; Avrupa kupalarına bu kadar yakınken, her maça oyun olarak ortak olduğu ciddi bir takım olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe’nin de savunma ağırlıklı çıkacağını biliyorduk. 3 savunma orta saha ile çıkacağını biliyorduk. Aytaç, Hajradinovic arkaya koşular için. Hamlemiz Sadiku oldu. Çok şiddetli baskıyla neredeyse ilk yarı çıkamadılar. Daha sonrasında golü de bulduk. 2. yarıda duran toptan yediğimiz 2 gol üzücü. Daha üzücü olan taraf da şu, karşıda çok ciddi mücadele eden bir takım var. 5,5 milyon Euro bütçeye sahip takım var. Oyun onu göstermiyor. Bu oyunu oynayabiliyorsan, biraz saygıyı hak ediyorsun. Maçın sonlarına geliyorsun; Tadic, Hajradinovic’in ayağına basıyor en az sarı kart. Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun. Bu stadı, bu seyirciyi verseler bize şampiyonluğa gidebiliriz. Fenerbahçe’nin böyle bir şeye ihtiyacı yok, bugün ihtiyacı vardı onu da aldı. Hırsları için kurguyu uyguladıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buradan galibiyetle ayrılmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Penaltı pozisyonunda kendi adıma bir şey göremedim"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uğurlu, "VAR’ın gelme sebebi bu zaten, gözden kaçırdı denilebilir. Haris’in bileğin basıyorsun, devam ettiriyor. Nuno’nun destek ayağına net tekme atılıyor devam ettiriyorsun. VAR pozisyonunu 2,5 dakika izliyorsan bir şey var. Oyuncumla konuştum, ‘Elimi çekerken hissetmedim bile’ dedi. Topun da yönü değişmiyor, aksiyona girmiyor. Bir şeyleri aramak gerekiyor. Kendi adıma bir şey göremedim. Penaltı pozisyonu öncesi 2 tane net pozisyonu görmüyorsan, penaltıyı verirsin" diye konuştu.

"VAR kayıtları bir şeyi değiştirmeyecek"

Sami Uğurlu, uzatma dakikalarında 4. hakemle konuşmasını da aktararak, "4. hakem 'VAR inceliyor, pozisyona bakılıyor' dedi. Umarım VAR kayıtları açıklanır ama bu kayıtlar bir şeyi değiştirmeyecek. Burada ben bir şey göremedim" diye konuştu.

"Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem"

Saha içindeki taktiksel anlamda iki takımın anlayışıyla ilgili Uğurlu şunları söyledi: