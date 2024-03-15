Sami Uğurlu'dan Galatasaray açıklaması Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray maçı öncesinde "Galatasaray'ı yenmek zor ancak bizim kendi oyunumuzu oynamamız, takım olarak oynamamız gerekiyor" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maç Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Bu kritik maç öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Büyük bir kitle şampiyonluk yarışına odaklanmış durumda"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar küme düşme yarışında önemli olduğunu söyleyen Sami Uğurlu, şunları dedi:

Büyük bir kitle şampiyonluk yarışına odaklanmış durumda ancak muhteşem bir küme düşmeme yarışı da mevcut şu anda. Şu an tüm teknik direktörler birleşsek ve bir tahmin yapsak herkesin tahmini birbirinden farklı çıkar. Maçlar içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Karagümrük-Konyaspor maçı var mesela ama kimin kazanacağı hiç belli değil.

"Galatasaray ile oynayacağımız maç bizi ilgilendiriyor"

Şampiyonluk yarışını fazla umursamadıklarını kendi oyunlarını oynadıklarını söyleyen Sami Uğurlu şu ifadeleri kullandı:

Herkes şu duruma odaklanıyor, 'Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa kazanırsa Fenerbahçe şampiyonluk olur' bu durum bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim Galatasaray ile oynayacağımız maç bizi ilgilendiriyor. Bizim kendi hedefimiz var. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışına bağlanması normal çok fazla kitle var ancak biz kendi hedeflerimiz doğrultusunda maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz.

"Takım olarak oynamamız gerekiyor"

Son olarak Galatasaray'ı değerlendiren Sami Uğurlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı: