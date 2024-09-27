Sami Uğurlu'dan Galatasaray açıklaması! 'Zorlayacağız' Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıları zorlayacaklarını belirtti.

Haber Merkezi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Sami Uğurlu, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bu sezon hedefimiz Avrupa Kupaları'na gitmek. Verilen cezayı konuşmak istiyorum ama bu cezanın daha da yukarı çıkmaması için sessiz kalmak istemiyorum. Sahanın kenarında olsam daha iyi olabilirdi ama yine de sonuçları buna bağlamıyorum. Çok fazla pozisyon bulduğumuz maçlar var. Fenerbahçe maçının 60-70 dakikası, Antalyaspor maçı var. Rakiplere çok fazla pozisyon vermediğimiz maçlardı." dedi.

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Galatasaray maçı için konuşan deneyimli teknik adam, "Rakibin bulunduğu durum genel anlamda önemli ama biz kendi oyunumuza odaklandık. Galatasaray'ın hafta sonu bir derbi oynaması ve hafta içi Avrupa maçı yapması bizim için avantajdır. Ama Icardi'nin girip Osimhen'in çıkması çok da rotasyon sayılmaz. Galatasaray'ı rakiplerinden ayıran taraf çok kaliteli ve geniş kadrosu olması. Ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Bunu Fenerbahçe maçında da gösterdik." ifadelerini kullandı.

"300 MİLYON EUROLUK BÜTÇELER"

Büyük maçlarda iyi performans gösterdiklerinin altını çizen Uğurlu, "Kasımpaşa oynadığı bütün büyük maçların birçoğundan puanla dönmüştür. Galatasaray ile oynadığımız geçen seneki maçlarda da iyi işler yapmıştı. Fenerbahçe maçında da aynı şekilde. Genel olarak büyük maçlarda iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu maçlar genel bir motivasyon kaynağı. Biz ligi 5. bitirdik geçen sene. Fenerbahçe ve Galatasaray bambaşka bir boyuttaydı. Bu da çok normal. Biz 5-6 milyon euroya bütçe oluşturuyoruz. Bir de 300 milyon euroya bütçe oluşturan takımlar var." diye konuştu.