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Samir Nasri futbolu bıraktığını açıkladı
Bir dönem ülkemizde Antalyaspor'da da forma giyen ünlü yıldız Samir Nasri, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 13:27
Süper Lig'de 2018'de Antalyaspor forması giyen ünlü yıldız Samir Nasri, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Cezayir asıllı Fransız oyuncu kariyerinde Marsilya, Arsenal, Manchester City, Sevilla, West Ham United ve Anderlecht gibi dev kulüplerde forma giydi.
73 GOL 93 ASİST
Yıldız oyuncu kariyerinde 522 maça çıkarken oynadığı maçlarda 73 gol 93 asist yaparak takımlarına katkı sağladı.