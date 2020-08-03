- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor
Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor
- Haber Merkezi
- 03.08.2020 - 10:53
Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Galatasaray, koronavirüs salgınının da etkileriyle birlikte yeni sezon transfer çalışmalarına bütçe oluşturmak adına elindeki bazı isimleri satış listesine koymuştu.
Bu isimlerden olan Younes Belhanda için bir süredir Katarlı ekiplerin ilgisi olduğu bilinirken; Faslı oyuncuya bir talip de İtalya'dan çıktı.
SAMPDORİA İSTİYOR
Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı.
Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.
Younes Belhanda'yı bu yaz Katar kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.
103 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi.
Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.