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    Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor

    Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor

    Galatasaray'da satış listesinde olan isimler arasında yer alan Belhanda'ya, İtalyan ekibi Sampdoria'nın talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 10:53
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    Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor

    Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Galatasaray, koronavirüs salgınının da etkileriyle birlikte yeni sezon transfer çalışmalarına bütçe oluşturmak adına elindeki bazı isimleri satış listesine koymuştu.

    Bu isimlerden olan Younes Belhanda için bir süredir Katarlı ekiplerin ilgisi olduğu bilinirken; Faslı oyuncuya bir talip de İtalya'dan çıktı.

    SAMPDORİA İSTİYOR

    Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı.

    Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

    Younes Belhanda'yı bu yaz Katar kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.

    Sampdoria, Belhanda ile ilgileniyor #1

    103 MAÇA ÇIKTI

    Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi.

    Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.

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