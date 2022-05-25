Petrol
111.86
1.06%
Euro
17.4112
0.66%
Dolar
16.3365
1.62%
Altın
971.66
0.56%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
484.598
2.14%
BTXN Coin
13.25
-0.15%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    Şampiyon Anadolu Efes, Ankara'da

    Şampiyon Anadolu Efes, Ankara'da

    Euroleague'te 2. kez üst üste şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes, Ankara turuna çıktı. Anıtkabir'e giden temsilcimiz, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.
    • 25.05.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, basketbolcular ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

    Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyaret

    Temsilcimizin, takım olarak Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

    Şampiyon Anadolu Efes, Ankara da #1

    Şampiyon Anadolu Efes, Ankara da #2

    Şampiyon Anadolu Efes, Ankara da #3


    İlginizi Çekebilir

    TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nden ilk tanıtım geldi! 'Elveda Rumeli tadında'
    Medya

    TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nden ilk tanıtım geldi! 'Elveda Rumeli tadında'

    Biden: Ne zaman silah lobisine karşı duracağız
    Dünya

    Biden: Ne zaman silah lobisine karşı duracağız

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir