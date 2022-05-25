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Şampiyon Anadolu Efes, Ankara'da

Şampiyon Anadolu Efes, Ankara'da

Euroleague'te 2. kez üst üste şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes, Ankara turuna çıktı. Anıtkabir'e giden temsilcimiz, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.