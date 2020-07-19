Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u mağlup ederek ilk şampiyonluğunu ilan etti.

295 MİLYON TL

Lige katılım payı, şampiyonluk ücreti, galibiyet primleri ve Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ayak bastı parası hesaplandığında, turuncu-lacivertlilerin 295 milyon TL civarında bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

İstanbul ekibi, bu parayı Devler Ligi'nde yakalayacağı başarılarla daha da artırabilir.

*Lige katılım payı: 37 milyon 800 bin TL

*Şampiyonluk primi: 35 milyon 600 bin TL

*Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası ve yayın gelirleri: 20 milyon euro (156 milyon TL)

*Galibiyet primi: 66 milyon TL (Galibiyete 2 milyon 700 bin TL, beraberliğe 1 milyon 400 bin TL veriliyor)

*Toplam: 295 milyon TL