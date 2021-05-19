- Haberler
- Futbol Haberleri
- Şampiyon Beşiktaş Boğaz'da
Şampiyon Beşiktaş Boğaz'da
- Haber Merkezi
- 19.05.2021 - 17:40
- Güncelleme : 19.05.2021 - 17:48
Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, coşkuyu da doyasıya yaşıyor.
ARTIK BİR KLASİK: BOĞAZ TURU
Koronavirüs önlemleri nedeniyle öncekine göre daha kontrollü olan Boğaz Turu yine de futbolcuların coşkusuyla renklendi.
Stada yine önceki şampiyonlukta olduğu gibi Boğaz'dan giden siyah-beyazlı futbolculara Boğaz'da pek çok tekne de meşalelerle eşlik etti.
FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI
Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."
Ersin Destanoğlu: "2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik."
Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."
Oğuzhan Özyakup: "Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."
Bernard Mensah: "Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."
Atiba: "Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."
Cyle Larin: "Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."
Necip Uysal: "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun."
Valentin Rosier: "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."