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    Şampiyon Beşiktaş Boğaz'da

    Şampiyon Beşiktaş, bugün gerçekleşen törenle krallık tacını takıyor. Kupasına kavuşan Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Dolmabahçe'de birlikte kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:48
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    Şampiyon Beşiktaş Boğaz'da

    Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, coşkuyu da doyasıya yaşıyor.

    ARTIK BİR KLASİK: BOĞAZ TURU

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle öncekine göre daha kontrollü olan Boğaz Turu yine de futbolcuların coşkusuyla renklendi.

    Stada yine önceki şampiyonlukta olduğu gibi Boğaz'dan giden siyah-beyazlı futbolculara Boğaz'da pek çok tekne de meşalelerle eşlik etti.

    FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

    Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."

    Ersin Destanoğlu: "2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik."

    Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."

    Oğuzhan Özyakup: "Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."

    Bernard Mensah: "Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."

    Atiba: "Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."

    Cyle Larin: "Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."

    Necip Uysal: "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun."

    Valentin Rosier: "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."

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