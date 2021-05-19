Şampiyon Beşiktaş Boğaz'da

Şampiyon Beşiktaş, bugün gerçekleşen törenle krallık tacını takıyor. Kupasına kavuşan Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Dolmabahçe'de birlikte kutlandı.

Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, coşkuyu da doyasıya yaşıyor.

ARTIK BİR KLASİK: BOĞAZ TURU

Koronavirüs önlemleri nedeniyle öncekine göre daha kontrollü olan Boğaz Turu yine de futbolcuların coşkusuyla renklendi.

Stada yine önceki şampiyonlukta olduğu gibi Boğaz'dan giden siyah-beyazlı futbolculara Boğaz'da pek çok tekne de meşalelerle eşlik etti.

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."

Ersin Destanoğlu: "2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik."



Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."



Oğuzhan Özyakup: "Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."



Bernard Mensah: "Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."



Atiba: "Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."



Cyle Larin: "Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."



Necip Uysal: "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun."



Valentin Rosier: "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."