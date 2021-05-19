Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden teslim aldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonunu 84 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş 16. kez şampiyon oldu.

KUTLAMALARA BİRÇOK SANATÇI DA KATILDI

Vodafone Park'ta saat 19.03'te başlayan kupa töreninde futbolcular ve yönetim kurulu olmak üzere birçok davetli yer aldı.

Kutlamalarda Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Mustafa Sandal ve Hayko Cepkin mini konserler verdi ve şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Şampiyonluk kupası futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde havalandı.

NİHAT ÖZDEMİR ISLIKLANDI

Kupa takdimi için tören alanına gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir tribünde bulunan davetliler tarafından ıslıklandı. Federasyon başkanının o anlardan sonra yüzünün asılması dikkat çekti.

ÇEBİ: "İNANMAYANLARA RAĞMEN ŞAMPİYON"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş! Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun, Beşiktaşlı, şampiyon sensin!" dedi.