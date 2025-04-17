Şampiyon kulüplerin divan kurulları Trabzon'da bir arada

İHA

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin katıldı.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, şu ifadeleri kullandı: