Şampiyon PSG'de Pochettino yol ayrımında

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain'de, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılması bekleniyor.

Ligue 1'in 34. haftasında sahasında Lens'i ağırlayan Paris Saint Germain, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son 10 yıldaki 8. lig şampiyonluğunu kazanan Paris Saint Germain, toplamda 9. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Sezonu ligde şampiyonlukla tamamlamasına rağmen başkent ekibi, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İlk aday Conte

Times'ta yer alan haberde, Pochettino'nun sözleşmesinin feshi için son görüşmelerin yapıldığı ve yeni sezonda takımın başına Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Zinedine Zidane'ın da Paris Saint Germain'in listesinde olduğu kaydedildi.

3 kupa kazandı

Geçtiğimiz yılın başında Paris Saint Germain'in başına geçen Mauricio Pochettino, ilk sezonunda lig şampiyonluğunu Lille'e kaptırırken takımıyla Fransa Kupası'nda ve Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Arjantinli çalıştırıcı, bu sezon ise ligde şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Paris Saint Germain'in başında 80 maça çıkan Mauricio Pochettino 54 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi elde etti.