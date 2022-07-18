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    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman çekilecek? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri..

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kuraları ne zaman çekilecek? Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli oluyor? İşte cevabı..
    • 18.07.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 10:33
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    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman çekilecek? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri..

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde oynayacağı rakibi belli oluyor.

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor.Temsilcimiz Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde mücadele edeceği rakibi yapılacak kurayla belirlenecek.Peki Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman çekilecek? Fenerbahçe nin muhtemel rakipleri.. #1

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kuraları ne zaman?

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin turu geçmesi haline eşleşeceği takımın belirleneceği 3. ön eleme turu kura çekimi 18 Temmuz (bugün) saat 13.00'te belli olacak.

    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

    - Monaco

    - Midtjylland - AEL Larnaca

    - Sturm Graz

    - Union Saint Gilloise

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri

    - Partizan

    - Slovacko


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